《證交所》三檔ETN 5月3日下市 17:402022/04/20 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所表示，兆豐證券發行「兆豐電子菁英30報酬指數指數投資證券（020004）」、華南永昌證券發行「華南永昌中小型300報酬指數指數投資證券（020006）」及元大證券發行「元大台灣特別股混合高股息20指數投資證券(020008)」，將自5月3日起終止上市。 證交所指出，由於三檔ETN到期日為今年4月29日，已符證交所「營業細則」第50條之8終止上市規定。在4月27日ETN最後交易日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。 元大特股高息N 4／29到期 美I系列債券熱賣 殖利率逼近10％ #ETN #發行 #指數投資證券 #02 #00 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 債券基金 絕地大反攻 04:102022/04/08 投資理財 《基金》元大特選台灣綠能報酬指數 准發ETN 09:312022/04/08 財經 采鈺上市前現增 暫訂每股375元 04:102022/04/13 證券．權證 搶賺綠金財！「元大綠能N」下周掛牌 17:032022/04/20 財經 發行數位美元 葉倫：需待數年研發 04:102022/04/09 全球財經 中海油上市遇冷 遭投資人棄購 04:102022/04/20 全球財經 今年來4檔可持續發展債券 掛牌 11:542022/04/20 財經 3月全球手遊發行商收入榜 中國廠商包攬TOP 3 13:442022/04/07 財經 今年來7檔綠色債券 掛牌 11:542022/04/20 財經 采鈺暫訂初次上市現金增資 以每股375元溢價發行 20:552022/04/12 財經 溫流出道13年首次SOLO活動 SHINee成員到場暖心支持 19:302022/04/12 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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