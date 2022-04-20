台灣證券交易所表示，兆豐證券發行「兆豐電子菁英30報酬指數指數投資證券（020004）」、華南永昌證券發行「華南永昌中小型300報酬指數指數投資證券（020006）」及元大證券發行「元大台灣特別股混合高股息20指數投資證券(020008)」，將自5月3日起終止上市。

證交所指出，由於三檔ETN到期日為今年4月29日，已符證交所「營業細則」第50條之8終止上市規定。在4月27日ETN最後交易日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。