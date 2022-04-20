徐若瑄與柯震東首度化身銀幕情侶，主演愛情電影《初戀慢半拍》即將於暑假檔期上映。劇情講述柯震東所飾演的29歲男生小洪，在水族館工作，個性溫和又長相帥氣，和于子育所飾演的媽媽美玲相依為命，被保護得無微不至，也因此從來沒交過女朋友，直到遇見了徐若瑄所飾演的旅館副理樂樂，才初嘗到戀愛的滋味。看似堅強的樂樂也有著煩惱，她不懂如何和范少勳所飾演的兒子偉傑相處，小洪成為樂樂的避風港，短暫忘卻生活問題，但外界現實讓這段浪漫姊弟戀關係的展開並不容易，過程更發生許多插曲。

該片是導演陳駿霖在電影《一頁台北》推出的12年後，帶來「另一頁台北」的動人愛情故事，除了徐若瑄、柯震東外，還有于子育、范少勳等華麗卡司，備受各界期待，在國際影壇成績斐然，成功獲選為香港電影市場展評選十大最受期待亞洲電影，與日本名導是枝裕和的首部韓片《掮客》、南韓名導朴贊郁新作《分手的決定》並列榜單之中，更入圍第24屆義大利烏迪內遠東國際影展競賽單元，將於義大利時間下周一（25日）晚間進行世界首映。導演陳駿霖開心表示：「這2年來世界變化很大，很感恩這時候有新作品能在電影院放映，希望歐洲的觀眾會喜歡我們的電影。」

柯震東是國際影展常客，曾憑《再見瓦城》入圍威尼斯影展威尼斯日單元、《金錢男孩》入圍坎城影展「一種注目」競賽單元，這次《初戀慢半拍》再添一樁戰績。該片幕前幕後團隊堅強，多位金馬獎、台北電影獎、香港電影金像獎與金鐘獎的入圍與得獎者加持，包含憑藉著《緝魂》獲金馬獎最佳美術設計殊榮的黃美清、梁碩麟，台北電影獎、金鐘獎得主施筱柔擔任造型指導，Netflix影集《誰是被害者》剪接師江翊寧操刀，以《武俠》奪得香港電影金像獎最佳攝影的包軒鳴（Jake Pollock）為該片坐鎮。電影預計今年暑假在台上映。