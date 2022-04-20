台中市環保局清潔人員針對北區超級巨星自助式KTV公園店展開清消。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市環保局清潔人員針對北區超級巨星自助式KTV公園店展開清消。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中地區很多張惠妹的歌迷，4月衝台北小巨蛋看唱會，但也造成多人確診，至20日止已累計23人確診，其中1名在台中市大里區某幼兒園擔任老師的女粉絲，回來後不知已遭染疫繼續上課，造成包括同事、家長、學童與其親人，共計11人遭感染，衛生局表示，近日有去台北看演唱會的民眾，盡快去篩檢，及時找出陽性確診者阻斷傳播鍊。

去觀賞阿妹演唱會遭染疫者擴大，至昨日17例確診，今日新增6例，累計達23例。

衛生局長曾梓展表示，新增6例各為4月15日場次的有3人、13日場次1人、10日場次2人，確診者回來台中後症狀不明顯，回來不以為意，發現有較明顯症狀才去採檢確診，這些遭感染的陽性確診者，還在社區行動造成傳播鍊，呼籲去參加演唱會民眾盡速去篩檢。

其中，1名在大里幼兒園老師10日去看阿妹演唱會，不知遭感染，造成包括老師、家長、幼童，還有一名幼童的阿公、雙胞胎表哥等11人確診，在大里某幼兒園的幼童傳給其雙胞胎表哥，雙胞胎表哥就讀的幼兒園也全面清消。

曾梓展表示，台中市今日新增確診個案足跡，包括4月15日太平區江屋婚宴美食餐廳、南屯區匠心私廚房；4月16日西區斑馬公寓咖啡、中區大眾平價海產店、南屯區阿三哥台式現炒；4月17日南區台中肉員、西屯區優漾複合運動會館、西屯區銅鑼灣文記港式餐廳、大甲區陳大牌牛肉拉麵、北區超級巨星自助式KTV公園店、北屯區築間幸福鍋物台中北屯店。

4月18日大里區清一色牛肉麵修平店、南屯區頂好自助餐、北屯區八方雲集(台中大連店)、大里區耕讀園國光店；4月19日北屯區7-11興昌門市(內用)、西屯區裕元花園酒店3樓元膳鐵板燒餐廳。

市府已通知相關場域清消，請有足跡重疊民眾可至台中市社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測，確診個案持續增加，衛生局呼籲市民務必遵守防疫規範、戴口罩、勤洗手，避免帶幼童至人潮壅擠公共場所，親友聚會或活動，建議改採視訊方式，降低因人流移動導致之感染風險。