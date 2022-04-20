3月21日發生東航廣西空難憾事，大陸民航局20日通報東航墜機事故調查初步報告，指出當天航前、短停放行無故障報告，無故障保留；機上無申報為危險品的貨物；飛行涉及的航路沿途導航和監視設施、設備也未見異常、無危險天氣預報。而偏離巡航高度前，機組與空管部門的無線電通信和管制指揮未見異常，最後一次正常陸空通話的時間為14點16分。

而目前機上「黑盒子」資料修復及分析工作仍在進行中。後續技術調查組將依據相關程式繼續深入開展殘骸識別、分類及檢查、飛行資料分析、必要的實驗驗證等調查工作，科學嚴謹查明事故原因。

2022年3月21日東方航空雲南有限公司波音737-800型B-1791號機，執行MU5735昆明至廣州航班，在廣州管制區域巡航時，自航路巡航高度8900公尺快速下降，最終墜毀在廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近。飛機撞地後解體，機上123名旅客、9名機組成員全部遇難。

根據《國際民用航空公約》規定，在事故之日起30天內，調查組織國須向國際民航組織和參與調查國發送調查初步報告，其內容通常為當前所獲取的事實資訊，不包括事故原因分析及結論。大陸民航局20日說明《「3·21」東航MU5735航空器飛行事故調查初步報告》已完成，主要包括飛行經過、機組機務人員、適航維修、殘骸分佈等事實資訊。

報告中指出，飛機於北京時間13點16分從昆明長水機場21號跑道起飛，13點27分上升至巡航高度8900公尺，14點17分沿A599航路進入廣州管制區，14點20分廣州區域管制雷達出現「偏離指令高度」告警，飛機脫離巡航高度，管制員隨即呼叫機組，但未收到任何回覆。

之後於14點21方雷達最後一次記錄的飛機資訊為標準氣壓高度3380公尺，地速1010千公尺／小時，航向117度。隨後雷達信號消失。

後續墜機事故現場位於廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近一個東南至西北走向的山谷中。現場可見面積約45平公尺、深2.7公尺的積水坑，判定為主撞擊點，位置為北緯23°19′25.52″，東經111°06′44.30″。飛機殘骸碎片主要發現於撞擊點0°至150°方位範圍內的地面及地下。

經調查，當班飛行機組、客艙機組和維修放行人員資質符合要求；事故航空器適航證件有效，飛機最近一次A檢（31A）及最近1次C檢（3C）未超出維修方案規定的檢查時限。