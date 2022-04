淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新。(資料照片,范揚光攝)

對於美國總統拜登派跨黨派國會代表團於4月14日抵達台北,淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新表示,該代表團開門見山就表示美國無意與中國衝突,也警告台灣不要挑釁大陸。對此,外交部澄清,學者錯誤引述及扭曲美國議員們的發言,外交部感到高度遺憾並嚴正駁斥相關不實言論。陳一新今(20)日回應,外交部聽不懂外交語言,或是故意裝聾作啞,「連我都被外交部點名批評!」

美國總統拜登派遣一個跨黨派國會代表團於4月14日抵達台北,淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新16日投書媒體表示,該代表團開門見山表示美國無意與中國衝突,也警告台灣不要挑釁大陸。

外交部特於18日駁斥澄清,學者錯誤引述及扭曲美國議員們的發言,外交部感到高度遺憾並嚴正駁斥相關不實言論。外交部指出,美國聯邦參議院外交委員會主席孟南德茲(Robert Menendez, D-NJ)在台灣期間曾明確指出,「我們和台灣一樣,不尋求與中國衝突(We don’t seek conflicts with China, as Taiwan does not seek conflict with China)」。孟南德茲主席的發言僅陳述台灣及美國均無意尋求與中國衝突,並沒有警告台灣的意思,而是在凸顯美國堅定捍衛民主台灣及中國專制政權蓄意破壞國際秩序的事實。

陳一新今(20)日在《新聞大白話》回應,美國圍堵中國大陸是半調子,並沒有真的要跟中國大陸翻臉的意思。上次美國國會代表團來,就告訴台灣,美國無意跟中國直接衝突,我們跟台灣一樣,都不要衝突,其實就是拐彎抹角警告。外交部有點裝聾作啞,裝聽不到,說不是警告。外交部為什麼會斷這麼多邦交國?就是因為聽不懂外交語言,或是故意裝聾作啞;做內宣做到離譜,被戳破就趕快批評,「連我都被外交部點名批評!」