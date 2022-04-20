高房價問題引發的民怨持續升溫，而央行3月啟動1碼升息，後續的升息幅度，又讓房貸族心慌。前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳（沖）表示，價格透明是市場健康的重要因素，利率只是其中一環。

陳（沖）認為建立房屋市場的機制，約有制度、供需、金融、租稅四大面向。政府常以調控房市價格為目標，運用金融、財政手段、實價登錄平台及住宅政策，但很可惜這四面向所用力道，或不足、或失衡，反成為房價失控、滋生民怨的原因，要改善目前房價，實屬有些難度。

在制度面，陳（沖）特別強調房市價格的透明度機制，是健全房市的關鍵因素。陳（沖）表示，現在的實價登錄很重要，該制度是在他擔任行政院長時建立的，立法之初，藍綠兩檔都反對，因為背後的主都反對實價登錄。美、歐國家在20多年前就已經有實價登錄，金融市場中，價格透明是市場健康很重要的因素。

陳（沖）回憶，儘管藍綠兩檔都反對，但我還是請內政部長修3個法，將實價登錄的精神放入法條中。結果送到行政院的法律修正案，有關實價登錄的條文不見了，我問內政部長，部長委轉回覆；此時我才了解，除了自己之外，其他人都不贊成，我按兵不動，一直到了行政院院會開會時，主席問這個案子大家有沒有意見，我提出補充實價登錄的條文，並事先將條文準備好，包括立法理由，主席和政務委員看了中規中矩，同時在場沒有反對，也就通過了。這就是第一版的實價登錄由來，採「突擊式」。後來到了立法院，立委想要拿掉，但由於媒體刊登了，也無法更改，因此只能酌修。後來實價登錄從1.0再過渡到2.0，其實2.0才是當時我提出的最原始精神。