新冠肺炎本土疫情升溫，今（20日）新增本土2386例確診。民進黨立委林俊憲透過臉書表示，日本東京經驗或許值得借鏡，往後數周千例以上恐怕是常態，高峰有可能破萬例，除了口罩防護，最重要的就是居家療養，重症者才送醫院，保存醫療量能得以長期抗戰。

林俊憲表示，今本土病例超過2000例，是疫情2年多來的第一次，相信大家都很關心未來會如何發展？還好台灣在準備工作逐步到位後才開始疫情上升，其他國家已有些前例可以參考。

他提到，與台灣的人口和公衛狀況最相近、最可供參考的或許就是東京，東京從1月初開始逐步出現病例，並且從數十例、數百例再到數千例，然後到高峰2萬多例後逐步下降，最後穩定在5000到10000例之間。台灣目前的情況，很像東京在1月初到月中的這段期間。

林俊憲說，從東京的經驗來看，往後數周千例以上恐怕是常態，並且高峰有可能出現萬例，不過之後就逐漸平穩下來並未指數型增長，日常運作並未受到太大影響。其中有幾個關鍵措施，除了維持口罩等防護手段外，最重要的就是居家療養，重症者才送醫院，使得東京現在的病床使用率只有25％，重症病床更只有2.7％，保存醫療量能得以長期抗戰。

依據高雄市長陳其邁在記者會上手繪的曲線圖，在不升級影響社會運作的前提下，拉長、拉低感染速度是最好的選項，而東京的經驗也證明確實可行。新台灣模式需要每個人的配合，只要戴好口罩勤洗手，就能讓曲線平緩下來。

林俊憲最後提及，過去2年台灣以清零為目標交出漂亮成績，現在不清零是否前功盡棄？其實不然。得到的不只是年的安穩生活，而是得以吸收其他國家經驗的寶貴機會，從中找出最適合台灣的做法，有所準備才能以最低衝擊和世界接軌逐步共存。確診數上升莫驚慌，困難的路已經有其他國家先走過了，這都要感謝2年來配合防疫的所有國人！