69歲資深演員李立群，近年將事業重心移往大陸，現定居上海，未料近來當地疫情爆發，他也碰到封城，只能待在家裡拍拍抖音影片，分享居家日常，沒想到他的正能量、樂觀精神也感染不少網友，讓他也漲粉無數，疫情開始至今，已從202萬粉丝漲到400多萬了。

李立群從上海封城開始，就在抖音分享封城日記，除了做飯吃飯、曬太陽、參加團購等日常生活之外，他也會因為能下樓做核酸檢測，呼吸一下新鮮空氣而感到開心，還有收到居委會送來的一隻雞，讓他嚇了一大跳，表示封城的日子就是簡簡單單，並希望能早點解封，

而在李立群的影片中，幾乎都能看到他笑呵呵的模樣，正能量面對封城的態度，感染不少網友，也開始期待看到他更新影片，「李老師永遠那麼開心，給人的感覺一切煩惱不是事，開心」、「好喜歡的一個老戲骨」、「等疫情過去了，上海應該給李老師頒一個“安撫民心獎”」、「疫情開始，親眼看到李老師從202萬粉絲漲到400萬」、「太接地氣了，好喜歡他」。

而李立群也提到他最近看到抖音常提到他，有些是恭維他影片流量大，有些卻會拿他的影片剪接後斷章取義、扭曲事實，說他封城期間，只喝自來水，「有鄰居送來飲料，喝得我痛哭流涕」，他也聲明自己沒說過這些話，「看抖音呢，就當個樂趣看看，謠言止於智者，大家也別太聽信了」。