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俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦13日爆炸起火，最後沉沒，據烏克蘭說，這是他們發射兩枚「海王星」（Neptune）飛彈的戰果。

而據《泰晤士報》（The Times）和《每日郵報》（Daily Mail）20日報導，就在「莫斯科」號遇襲前幾小時，美國海軍陸戰隊的P-8「海神」（P-8 Poseidon）偵察機正在上空追蹤「莫斯科」號，以提供精準目標資料給烏克蘭部隊。

這架P-8是從義大利起飛，並在羅馬尼亞黑海沿岸，設法定位俄羅斯黑海艦隊的位置。事實上，自從俄軍侵略烏克蘭後，北約（NATO）各式偵察機和無人機就不斷從波蘭沿岸監視他們的一舉一動。

這架P-8是在4月13日從義大利西西里島的美國西哥奈拉海軍航空基地（US Naval Air Station Sigonella）起飛，在飛抵黑海沿岸前，它關掉追蹤器，以避免被網路追蹤，就這樣「隱身」了將近3小時，才又回到即時航班資訊Flight radar 24上。

航空數據分析師史密斯（Amelia Smith）說，攻擊當天美國軍機對黑海的偵察比平時略多。然而，美國海軍拒絕證實，他們是否提供烏克蘭情資，以協助烏軍攻擊俄艦。而一位防務消息人士說，為了持續對北約東側的支援，他們一直在羅馬尼亞外海進行有限的空中偵察，但不會透露執行任務的細節。