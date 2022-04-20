《持續可能的戀愛？》。（friDay影音提供）

春季檔日劇全面啟動，每週二、三的「戀愛」課題做好做滿，不想面對愛情的廣瀨愛麗絲主演《戀愛何必認真？》，與西野七瀨、飯豐萬理江共同尋求「何謂戀愛」，而上野樹里則與松重豐化身父女檔《持續可能的戀愛？》，破天荒的同時進行「婚活」，為了尋求幸福而各自努力。2部劇皆可在friDay影音和KKTV收看。

《戀愛何必認真？》以6位「不曾」感受過真愛的男女為主軸，描述現代人因為各種因素放棄愛情後，如何重新挑戰愛情的故事。由《戀愛世代》、《神啊！請多給我一點時間》等經典名作的編劇淺野妙子主筆，找來廣瀨愛麗絲、松村北斗、西野七瀨、藤木直人、飯豐萬理江、岡山天音主演，在各種的偶然中墜入愛河。廣瀨愛麗絲強調自己是如果戀愛的話就一定會認真應對的類型，不過這次飾演的女主角「櫻澤純」，是個在首集大喊「獨自一人也很好」，最後卻靠在「SixTONES」松村北斗身上痛哭的角色，讓許多觀眾看了也感同身受開始陪哭，紛紛希望她能在劇中得到真正的幸福。

而在上野樹里主演的《持續可能的戀愛？》中，資深演技派男星松重豐這次不開吃，竟與劇中女兒一起「尋婚」，講明沒時間結婚的上野樹里，遇見田中圭飾演的單親爸爸，兩人從零開始慢慢擦出愛的火花。在現實生活中，上野樹里與音樂人老公感情和睦，就算忙著拍戲也不忘家事，她接受訪問時透露：「在拍攝連續劇的時候，老公反而會扛起家裡重任，甚至還會親手做便當給我，一切都是為我的健康著想，真的超級感謝！」