台灣首家專注扶植食農新創的「好食好事加速器」，免費提供4個月專業輔導協助新創團隊成功發展，目前正展開第5屆招生，符合報名資格的團隊，5月12日前可報名。

好食好事基金會由頂新和德基金捐助成立，2018年起推動「好食好事加速器種子計畫」，舉辦4屆以來，入選團隊累計共有53％獲得投資，實收資本額平均成長77％，存活率94％。

好食好事基金會指出，加速器種子計畫為期4個月，使用美國麻省理工學院（MIT）的VMS業師輔導系統，為每個團隊媒合2～3位各專業領域的業師進行商業輔導，並安排新創必備技能課程，如商業模式梳理、財務諮詢、募資簡報訓練等，助團隊成長茁壯。

另外，加速器也引入私募基金優先評估入選團隊進行投資，引薦天使投資人、安排媒合人脈，幫助入選團隊找到最適合的投資人，並提供總金額150萬的獎金。

好食好事基金會表示，2022年的加速器招生領域包含永續價值、營養保健、創新科技、在地創新四大領域，報名團隊需有實質創新之產品或服務，主辦單位將根據報名團隊的公司願景、核心產品等面向，評選出10-12家團隊進入第5屆加速器，提供4個月免費輔導。即日起到5月12日止可報名，報名詳情可上網（https：／／www.hao-shi.org／tw／application）查詢。