黃韻玲因為理想而接下北流董事長一職。（黃韻玲提供）

黃韻玲23日將出席《2022 World IP Day慶祝活動》。（TroyWang 攝影）

華語樂壇重量級音樂人、台北流行音樂中心董事長黃韻玲將於本週六（23日）出席《2022 World IP Day慶祝活動》談「智慧財產權與青年：銳意創新，建設未來」。

她提到為何首肯出席這個活動，她表示在這音樂生涯的幾十年，自己身為創作人、作曲、編曲、歌手角色，也曾經擔任唱片公司經營者，「所謂的甲方、乙方都當過，在換位思考下，希望能盡一己之力，盡可能讓很多從事流行音樂產業的年輕人了解，不只要掌握自己創作的未來的方向，有關於自己的權益（智財權）也是一定要知道的！」

黃韻玲提到在申權過程中，1990年左右集合各家唱片公司歌手合唱的《第一種聲音》就很有代表性，歌手陣容非常亮眼，有黃鶯鶯、庾澄慶、蘇芮、童安格、潘越雲、吳宗憲、齊豫、羅時豐、楊林、黃仲崑、藍心湄、林慧萍等，「記得我們很多創作人集合在一起，上街頭爭取智財權，唱著《第一種聲音》，大家把盜版踩在地上，勇敢地去唱出自己的聲音，去為創作人去爭取權益！」

提到當年的版權環境，黃韻玲表示30幾年前跟現在當然差很多，「記得當時專輯唱酬就是5萬元，雖然自己寫詞曲，唱的部分就是5萬元，印象滿深刻的！」這麼多年來才慢慢轉變成，歌手發1張專輯的版稅是多少錢，「後來國際唱片系統進來後，引進健全的版稅制度，讓每個詞曲創作人，對版稅開始有多了解一些、一步一步去爭取、去打開！」她笑說這真的可以談很多、很廣，「你知道，光是維護你的創作權益，就會開始出現不一樣的問題，但這也不應該是問題，當有一些事情需要解決 是反而讓這個事情順暢的一個過程。」

她也分享自己的心路歷程，表示自己一路上碰到挫折，「可能因為自己個性的關係，常常會把困難當挑戰，當下會反問自己：『這是我遇過最難的事嗎？』、『未來不會有更難的嗎？』」也因為浮現這個念頭，就會努力讓自己去完成，「若當成最難就過不去啦！我的個性中某部分是會給自己力量的。」

美國在台協會（AIT）與台灣智慧財產權聯盟（TIPA）將於23日於華山舉辦《2022 World IP Day慶祝活動》，邀請大霹靂國際整合行銷股份有限公司總經理邱正生、電影《影子背後》導演李世偉、男主角梁煒鈿，及台北流行音樂中心董事長黃韻玲，分享動漫、電影、音樂產業的創作經歷及故事，並鼓勵青年參與文創產業、保護智慧財產權。本次慶祝活動是由台灣唱片出版基金會（RIT）策劃執行，邀請動漫、電影、音樂三大領域講者分享寶貴經歷。活動將由下午1點半起，於華山文創園區紅磚區-西5館舉行，完全免費開放。