曾多次獲得優良教師的屏東前某國小校長，傳出在校長室以擦藥為名，對女學生上下其手，屏東檢警介入偵辦，才發現被害女童不只1人，屏東地院20日審結，一審依妨害性自主罪判刑8年6月。當事人獲悉判決結果後，強調一定會上訴。

據了解，該名校長兼任球隊教練，知悉校內球隊女童雙腿因練習受傷，因此找來學生進入校長室，以協助擦藥為由，不斷來回撫摸大腿內側，手部甚至接近下體部位，女童直覺不妥，但也不敢當面拒絕，就讓類似狀況發生近2周時間。

女學生返家後神情有異，經家人詢問後才脫口而出整起事件，家長氣不過隨即到校與當事人對質，校長自知理虧、坦言確實行為逾矩，且在所有人面前簽下悔過書，但家長仍不願就此私了，直接報警。經調查發現，此事非單一個案，還有其他女童受害。

檢察官起訴時表示，被告身為校長及球隊教練，竟為滿足私慾，佯裝好心替對方按摩塗藥而伸出狼爪，嚴重戕害學童身心健康及人格發展，經查獲後供詞反覆且避重就輕，顯然毫無悔意，建請法官從重量刑。

屏東教育界人士透露，涉案前校長有數十年教學經驗，且多次獲得縣內特殊優良教師殊榮，加上任內積極承辦縣內教育活動，但風評兩極。有人認為他投入校務不疑餘力，也有人表示，校長作風強勢，或許就是仗勢才會誤事。

屏東縣政府教育處曾表示，事件爆發後3日內已進入性平委員會，且成立調查小組瞭解事情始末，因為涉及未成年學生，他們必須要被保護，在不影響孩子的前提下查出真相。

此判決一出也引來教育界熱議，有人說，擦藥不會去保健室怎麼會去校長室？且該由校護處理、怎麼會讓男校長做這件事。更有老師大罵，男人都有情慾，但他是已婚之人，怎麼可以利用校長權勢脅迫，對懵懂的未成年女學生下手，且還是自己學校學生，真的是教育界的敗類。