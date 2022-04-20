《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》賓士車主的鬼之切入（2022.04.18 新北市新莊區中正路 汽機車事故）

實在太驚險！18 日新北市新莊區中正路發生一起賓士與機車擦撞車禍，一輛白色賓士疑似沒打方向燈，也沒注意後方來車，就突然切入內側車道，導致後方一輛機車只能也向內側切閃躲，卻遭賓士與分隔島「包夾」，騎士不停狂扭想取得平衡，但最後仍然倒地，頭部就在賓士左前輪前方，只差一點就會慘遭「爆頭」，畫面十分驚悚。

《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》19日分享一段事故影片，標題為「賓士車主的鬼之切入」，事發生時間是4月18日，地點在新北市新莊區中正路。只見中間車道一輛白色休旅車後方，突然一輛白色賓士疑似沒打方向燈，也沒注意後方來車，就突然切入內側車道，後方一輛機車只能順著向內側切閃躲，並且在賓士與分隔島的縫隙中不斷掙扎想維持平衡，但最後還是摔車，騎士倒地後，頭部就在賓士的左前輪前方，幸好賓士即時煞停，否則後果不堪設想。

影片曝光，引發網友熱烈討論：「三寶又成功擊落騎士了」、「路上一堆這種變換車道都不看後照鏡的，我自己開車都很頭」、「那騎士已經很努力去救了~~結果還是被擊落」、「超常見的，就是看隔壁沒車就鑽出去，唉...可憐的騎士」、「不要切那麼狠的話 騎士還有機會閃過去」。

甚至有網友指出該台賓士是鬼切累犯：「又是這台賓士…之前騎中正路，這台也是鬼切，差點撞上去」、「這台是累犯了！都不看路的！三寶終於成功擊落騎士了！」。