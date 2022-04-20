合庫人壽與中華民國家庭照顧者關懷總會（家總）已攜手合作十年，並在20日宣布，將共同推出演繹家庭照顧者故事的音樂劇，並請來資深藝人湯志偉擔任音樂劇總監，希望讓社會大眾更重視守護家庭照顧者的議題，合庫金控董事長雷仲達在致辭時也指出，自2013年以來，合庫人壽以每張房貸壽險捐款300元支持家庭照顧者，延伸保險保障家庭的精神，十年來累計捐款金額已超過2,000萬元。

合庫人壽董事長杜振遠也特別提醒，不管在人生旅途或照顧家人這條路，都無法預料意外何時會發生，所以保障及理財的規劃一定要趁早，雖然有完善的長照服務以及家總的各種資源，但個人在面對意外事件時，若能及早了解長照服務並規劃財務，事情發生時亦不致驚慌失措。

合庫金控雷仲達董事長進而指出，合庫從2020年開始培訓「長照種子行員」，至今已逾千人，於分行提供金融服務的同時，也能提供長照資訊，讓民眾在規劃財務時，能夠瞭解長照的相關權益，並懂得善用政府長照資源以及企業的金融服務，才能全方位規劃樂活安養的人生。

合庫人壽與家總以「守護」為主軸，合作支持家庭照顧者已達10年，不僅創新照顧服務「喘息咖啡」屢次拿下台灣保險卓越獎，雙方也決定在10周年之際，以創意的沉浸式音樂劇形式演繹家庭照顧者故事。在雙方合作10年來，合庫人壽與家總陸續投入開辦「喘息學院」、「喘息咖啡」、「照顧電視台」及每年度「產官學研討會」等創新服務，其中「喘息咖啡」更獲國際照顧者聯盟組織（IACO）頒發2018全球照顧創新服務大獎，並陸續提升台灣照顧支持服務在國際的能見度，同時還成立了「守護者聯盟」，邀請相同理念的企業共襄盛舉支持家庭照顧者，也透過產官學合作，把友善照顧共榮圈越作越大。

家總理事長郭慈安在記者會上也提到，近10年來台灣從長照1.0到2.0，以使用者經驗持續進步、調整，家總與合庫的守護也不斷提出創新服務，其中，未來將更進一步發展「照顧者護照」，提供個別化關懷服務外，並邀請企業提供採購折扣，減輕經濟負擔。此外，由合庫人壽支持的「喘息學院」，提供家庭照顧者舒壓課程已受到相當的好評，未來將擴大發展為「家照學院」，將對於專業人員、志工、一般民眾，擬定更多對於認識長照資源、家庭照顧計畫的教育課程。