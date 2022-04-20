因應即將來臨的汛期，20日由水利署曹華平副署長主持「經濟部111年防汛整備座談會」，邀集各直轄市、縣（市）政府水利首長進行防汛經驗交流及座談，強化中央與地方政府協調聯繫、深化合作防災共識及作為，除強調全民共同防災及超前啟動了部署外，也請地方政府提升風險意識，完成各項防汛整備。

水利署會中提醒地方政府汛期前確實巡檢維護抽水站、閘門、抽水機等，保持功能正常，作實際操作壓力測試，抽水站前池及閘門出口再次檢視有無清淤需要，新建閘門未完成前之臨時的措施視為防汛缺口重點，近年滯洪池與抽水站新增數量多，注意新設構造物操作與管理方式，內水防汛熱點資料再檢核，視需要再強化抽水機等預佈能量，注意夜間抽水管線擺放安全措施與警示，另行政院針對地方政府的疏浚工作，均有納入一般性補助款，請持續加強清淤，各水資源局進行水庫操作，防汛期間請與地方政府加強橫向聯繫，近期疫情趨於嚴峻，也請各單位注意應變人員健康，注意人力調配及管控。

水利署也再次呼籲民眾，清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，將遭受淹水風險的不便降至最低。另外亦提醒民眾，可透過防災資訊服務網等防災避災工具，掌握即時訊息。多一分警戒，少一分災害。