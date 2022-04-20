華視今（20日）上午新聞畫面的跑馬快訊，誤播「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤訊息，引發社會大眾恐慌，華視緊急下架訊息並發聲明道歉，表示會嚴懲相關工作人員，而擔任代理總經理的主播陳雅琳剛從美國返台，已自請處分。

陳雅琳日前飛往美國、法國獨家專訪駐美大使蕭美琴與駐法大使吳志中，昨（19日）在臉書發文分享國外的防疫政策，幾乎是等於與病毒共存；另外她也不懂入境台灣都要提供48小時內PCR陰性證明，但落地採檢卻還是爆出一堆陽性，引發網友討論。而她目前已經從美國回到台灣，人現在隔離中，對於華視新聞出大包，陳雅琳以線上的方式參與自律諮詢委員會，並向華視董事會自請處分。

華視因為誤傳「板橋車站疑似遭敵特攻縱火及施放爆裂物 無人傷亡」、「新北市泰山發生7 地震深度10公里的地震」、「戰爭有爆發之虞 新北市政府開設聯合應變指揮管制中心」等烏龍跑馬燈，遭到社會大眾撻伐，對此華視稍早發表道歉聲明：「華視新聞於4月20日七點晨間新聞，因相關工作人員誤將新聞快訊內容誤植為由新北消防局委託提供之防災演練訊息文字，該防災影片系於昨日由新北消防局委託華視錄製。此嚴重疏失造成社會大眾恐慌及相關單位困擾，華視在此鄭重道歉。

民眾發現華視誤植戰爭訊息。（圖／翻攝自PTT）

第一時間除主播緊急向觀眾澄清並致歉外，華視並於各頻道以快訊方式跑馬並澄清道歉，華視亦同步展開內部疏失調查，也將於今日緊急召開自律委員會，檢討此重大疏失並嚴懲相關工作人員。華視新聞身為公廣媒體，不容許此等錯失，再次鄭重向社會大眾致歉。」