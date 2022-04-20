以「茶」為主，開發一系列相關的旅遊行程「冬山找茶之旅，好山好水勁有聊」。（吳佩蓉攝）

以「茶」為主，開發一系列相關的旅遊行程「冬山找茶之旅，好山好水勁有聊」。（吳佩蓉攝）

農委會計畫集結了宜蘭縣冬山鄉6家在地業者，有香格里拉休閒農場、正福茶園、幸福柚子鄉村民宿、阿桶嬤糬、有蟲咬物文創餐屋及小磚疊疊樂，透過此計畫一起共學。（吳佩蓉攝）

農委會計畫集結了宜蘭縣冬山鄉6家在地業者，有香格里拉休閒農場、正福茶園、幸福柚子鄉村民宿、阿桶嬤糬、有蟲咬物文創餐屋及小磚疊疊樂，透過此計畫一起共學。（香格里拉休閒農場提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

農委會計畫集結了宜蘭縣冬山鄉6家在地業者，有香格里拉休閒農場、正福茶園、幸福柚子鄉村民宿、阿桶嬤糬、有蟲咬物文創餐屋及小磚疊疊樂，透過此計畫一起共學。（香格里拉休閒農場提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭香格里拉農場在2021年獲行政院農業委員會「因應新冠肺炎疫情－區域特色農遊創新商品獎勵共學試辦計畫」的支持，與宜蘭在地6家業者，20日在中興文創園區四號倉庫透過微電影方式，介紹以結合農業、飲食、文化等元素，營造宜蘭旅遊及商品新創模式。

農委會計畫集結了宜蘭縣冬山鄉6家在地業者，有香格里拉休閒農場、正福茶園、幸福柚子鄉村民宿、阿桶嬤糬、有蟲咬物文創餐屋及小磚疊疊樂，透過此計畫一起共學；而其共學夥伴中，除了青年回鄉創業、異鄉青年深根在地，不分年紀、產業，結合地方長輩工藝師傅與異業結盟，一起迸出新火花。

宜蘭縣冬山鄉有著多處知名觀光景點，觀光產業發展非常蓬勃，而冬山鄉也是素馨茶的故鄉；因冬山鄉山麓一帶雨水充沛，非常適合茶樹生長，也是宜蘭重要的茶葉產區。

因此6家業者共學近半年時間，以「茶」為主，開發一系列相關的旅遊行程「冬山找茶之旅，好山好水勁有聊」，讓遊客感受不同於觀光客淺顯角度，而是深入探訪冬山的食、宿、育、樂，體驗農村文化、製茶工藝與大啖懷舊古厝中蘭陽風味餐，以及冬山米、茶純手工製成的傳統小點心。

還可到休閒農場入住一晚，體驗大自然生態與農村時期的傳統文化；亦可在茶園裡認識宜蘭茶、體驗製茶工藝，品好茶、聆聽宜蘭故事與茶文化；透過文創商品手作體驗，認識宜蘭厝與茶園模樣，帶回親手製作的作品，可讓在宜蘭旅遊技藝延續下去。

蘭陽博物館組長林正芳表示，很高興參與這些年輕人，尋找彼此不同面貌，利用現有資源做更好的遊程跟商品開發；很多人覺得宜蘭好山好水好無聊，一定要邀請說這些話的鄉親來冬山深度旅遊，好好改變他們觀念，讓他們對宜蘭流連忘返。