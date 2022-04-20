《啟綻風華》位於永豐社區，透過花朵向四面八方彎曲的生動的花蕊來展現在地農村的蓬勃生機。（水保局提供）

《酒醇情濃》位於六分社區農藝傳坊，由在地葡萄酒產業做發想，以酒瓶、花朵及葡萄藤展現，象徵在地由人情及風土交織的釀酒產業。（水保局提供）

農委會水保局台中分局與藝術家郭國相合作，為外埔區水流東休閒農業區創作《酒醇情濃＆啟綻風華（A Heritage of Flavorful Wine ＆ Beautiful Blossom）》作品，以農村再生角度透過公共藝術融入地方產業特色，榮獲2022美國繆思設計大獎「景觀雕塑類-金獎」與「公共藝術類-銀獎」殊榮，為外埔農村點亮國際光茫。

水保局台中分局長邱啓芳說，該局獲獎的藝術作品《酒醇情濃＆啟綻風華》，位外埔區永豐與六分社區，為擁有獨特風情的農村；尤其以生產葡萄酒聞名的酒莊群聚，及在地紅龍果、米食、文心蘭、野薑花等，搭配在地水流東休閒農業區的農村環境和體驗，讓外埔農村有「小法國」之稱。

邱啟芳指出，為延續外埔「葡萄酒的故鄉」美譽，推動在地經濟產業，形塑酒庄文化環境營造，特邀請郭國相藝術家深入外埔農村，體會在地的風土民情與特色產業，為在地創作藝術作品。

《啟綻風華》位於永豐社區，透過花朵向四面八方彎曲的生動的花蕊來展現在地農村的蓬勃生機；《酒醇情濃》位於六分社區農藝傳坊，由在地葡萄酒產業做發想，以酒瓶、花朵及葡萄藤展現，象徵在地由人情及風土交織的釀酒產業。

邱啟芳強調，水流東休閒農業區通過「優遊農村」評鑑，水保局期望帶給大眾精緻、深度的農村體驗。推薦大眾親自尋訪兩件藝術作品，除當地酒莊推出體驗採果與製酒，也可預約葡萄園下餐桌會或文心蘭DIY體驗；搭配桐花步道走讀在地特色及逛逛假日農夫市集，感受不一樣的外埔農村好風光。