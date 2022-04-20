美股全面收漲，帶動台股20日開高收復「萬七」（17,000點），雖然外資也小幅買超，但國際美元仍強，新台幣貶勢延續，盤中再闖一關跌破29.3元，上演股匯不同調，終場收在29.249元兌1美元，續創近19個月新低，貶值1.9分，已連續四個交易日收跌，台北外匯經紀公司成交量10.27億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）官員再喊話，為抗通膨不能排除1次升息3碼（1碼是0.25個百分點）的可能性，10年期美債殖利率一舉衝破2.9％，但逢低買盤進場，激勵美股四大指數全部大漲，主要亞股跟著衝，台股開高震盪走高，最後上漲155點至17,148點，卻未帶動新台幣翻升，延續走弱不變，盤中更一度貶破29.3元。

外匯交易員指出，國際美元指數略回檔，但仍在100之上高位，及外資雖小幅買超台股30億元，進出並不明顯，主要是美債殖利率不斷攀高，海外投資款需求大，加上進口商買匯，使得新台幣跌跌不休。反觀出口商拋匯還是沒有很積極，全靠老大（央行）進場調節，壓抑新台幣貶勢，預料短線維持偏弱格局不變。