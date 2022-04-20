恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）宣佈任命Jennifer Wuamett擔任恩智浦首任永續長（Chief Sustainability Officer；CSO）。同時，Wuamett將繼續兼任恩智浦執行副總裁、總法律顧問及董事會秘書。

擔任永續長後，Wuamett將負責監督恩智浦的環境、社會和公司治理（ESG）情況以及相關風險計畫，並負責發佈公司年度永續發展報告。

恩智浦半導體總裁暨執行長Kurt Sievers表示：「新增設的CSO職務突顯恩智浦致力於實踐負責任的環境、社會和公司治理措施的承諾，持續建設更美好、更永續的世界。Jennifer擁有超過四年恩智浦全球領導團隊的經驗，熟稔公司業務和企業文化，她熱忱的工作態度和專業的職業素養將進一步推動公司永續發展的進程。」

Wuamett在電子產業擁有超過20年專業經驗，自2018年起擔任恩智浦執行副總裁、總法律顧問和董事會秘書，負責全球法律、治理、合規性和智慧財產權事務。

2015年，恩智浦與飛思卡爾半導體合併，Wuamett隨之加入恩智浦，成為公司副總法律顧問暨智慧財產權長。在此之前，Wuamett是飛思卡爾總法律顧問暨智慧財產權長。

加入飛思卡爾之前，Wuamett自1997年開始在Motorola法務部門工作，職責範圍不斷擴增，主要負責智慧財產權和複雜交易事務。在加入Motorola之前，Wuamett是私人執業律師，擁有美國亞利桑那州立大學（Arizona State University）法學博士學位，以及美國馬里蘭州麥克丹尼爾學院（McDaniel College）化學與生物學學士學位。