基隆市政府20日疫情記者會說明，全市有4間學校全面停課，部分停課共40校有77班，部分家長強烈建議市政府，應公開停班停課學校名單，如果孩子須停課在晚上才告知父母是否太慢；市長林右昌強調，基隆市避免標籤化，比照雙北不公布停課學校，晚上通知才是快速反應，讓家長有所準備。

林右昌表示，不論全校或部分班級學生必須停課，家長一定會收到導師通知，在「School＋家長」手機APP平台上，也會接收同樣資訊，公告都是由學校發布，而不是市政府教育處，為了避免學校遭到標籤化，基隆市比照台北市與新北市，不會公布停班學校名單。

市政府蒐集到部分家長在網路反應，晚上才通知停課是不是太晚；林右昌回應剛好完全相反，事實上，當醫院檢測出PCR陽性將結果告知確診者，市政府在當下不會知道訊息，然而為了能快速反應，目前已啟動校安機制，當學生確診將由家長回報給導師，現在利用即時通訊軟體通知速度都很快。

林右昌接著說，當導師接到資訊，會立刻把狀況告知校長，市政府教育處才會知道該校有學生確診，原則上會尊重老師與校長判斷，決定是否僅班級或全校停課，由於醫院檢驗給出報告時間，不會在固定時間，而是隨時都有可能給出診斷，或許在下午或許深夜，因此導師接到學生確診時間點也會不一定。

只要報告在凌晨12時前出來，學校評估必須停課，就會立刻通知家長；林右昌說明，雖然時間點比較晚，卻是最快讓家長知道停課通知，停課學校也會在官方網站上公告，「School＋家長」平台也會發出提醒，家長可以在不同管道上獲得資訊，即便收到停課資訊當下時間點很晚，都是在PCR確診後最快通知。