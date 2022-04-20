前總統陳水扁日前舉行記者會替國務機要費喊冤，民進黨籍的立法院財政委員會召委沈發惠排定21日初審會計法修正草案，藍營批評是為扁解套。對此，民進黨團總召柯建銘今（20日）表示，「我們是有決心要處理！」明天上午6時甲級動員力拚出委員會。

柯建銘表示，「我們是有決心要處理！」國民黨有開黨團會議？不要挑戰我們決心，會見招拆招，國民黨要拋頭顱灑熱血嗎？

柯建銘強調，阿扁是很冤的，國務機要費本來就是特別費，所有人都解套，對阿扁不公平，今天有個訊息很有意思，有一位馬祖人林金官，和阿扁不熟，他以前在會計處上班，拿了一本書寫了40個阿扁沒有罪。

柯建銘表示，國務機要費本來就是特別費，特別費就是由國務機要費延伸而來，特別費都沒有事了，「小孩無罪，母親為何會有罪？」所有人除罪扁怎麼沒有除罪，不要忽視，明天上午6時甲級動員力拚出委員會，有意見可以在院會討論，希望明天有理性審理空間，不要在程序杯葛，大家依法論法。