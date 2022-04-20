美國「有線電視新聞網」（CNN）19日指出，在大量將武器送入烏克蘭後，美國很難追蹤其實際去向，智庫學者警告，這種情況下的「最大危險」，是在俄烏戰爭結束或陷入長期僵持後，標槍（Javelin）、刺針（Stinger）飛彈等武器可能流入其他行為者之手，並用來對付美國。

消息人士告訴CNN，美國正向烏克蘭提供大量武器，但由於缺乏在該國境內的實際存在，只能依靠衛星偵照、通訊監聽、烏克蘭官方提供等形式獲取情報，資訊存在缺口，導致武器送入烏克蘭後，就像「掉進黑洞」，很難追蹤其去向，尤其是標槍反戰車飛彈、刺針防空飛彈、步槍、彈藥等單兵攜帶式武器。

華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）中專注於研究軍備銷售的國防和外交政策分析師科恩（Jordan Cohen）指出，大量武器被送進烏克蘭帶來的「最大危險」，是在戰爭結束或陷入長期僵持後，這批武器可能流入黑市、其他國家甚至恐怖分子手中，「不會只被用來對付俄羅斯人」。

CNN指出，在前蘇聯入侵阿富汗，以及阿富汗政府對抗塔利班期間，美國都曾持續向當地提供軍援，導致部分武器最後流入黑市，甚至是目前的塔利班政權之手，引發美國官方和民間的擔憂。美國國防官員承認，拜登（Joe Biden）政府確實理解烏克蘭也存在類似風險，但仍決定大量提供武器，因為該國未獲得充分武裝將引發更大風險。