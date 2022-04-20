俄烏戰爭全球金融市場震盪，三商美邦人壽在股票、債券ETF出現虧損，導致投資收益未達預期，今公布財報顯示，第1季稅後虧損33.2億元，每股盈餘虧損1.22元，總資產為1.4兆元，仍較110年底成長2.9％。

由於消費者物價指數（CPI）漲幅超過預期，美國聯準會(Fed)加速升息幅度，導致債券價格下跌，加上俄烏戰爭影響全球金融市場震盪，三商美邦嚴謹執行停損機制的風險管理，所執行停損之實現損失約48.1億元，使損失除了反映於淨值之外，亦同步因實現損失而衝擊短期損益。

雖然短期間投資績效、稅後獲利無法達成目標，三商美邦人壽表示，停損機制卻能降低未來市場變化不確定性的風險。若排除3月下旬所完成現金增資35.26億元的影響，這次因市場性風險影響該公司淨值之單季降幅約為13％，此降幅仍低於主要同業，第1季淨值為396億元，仍在法定要求標準之上。

三商美邦人壽董事長陳翔玠、副董事長翁翠君於4月14日董事會後請辭，外傳與財報虧損有關，但公司內部知情人士否認，強調兩者沒有關係，主要是因為前董事長、前副董事長都是大股東的身分，純粹考量壽險公司由專業經理人經營是趨勢，請辭後董事長乙職後，暫由總經理陳宏昇代理。

三商美邦人壽持有俄羅斯債券部位主要為俄羅斯公債，投資部位金額約55.6億，佔其總資產之0.39％；目前已到期債息均全數透過保管銀行以美元收到，並未產生違約情況；針對俄羅斯債券降評之風險增加，已於第一季對俄羅斯債券提列預期信用損失約7.5億元，相當於持有部位的13.5％，此提列比率亦與同業水準相當。