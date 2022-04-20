台新銀行今年歡慶30周年，為感謝一路以來陪伴成長的好夥伴們，推出30周年感謝季，提供換匯、申購手續費、來行禮等三重好康回饋，期讓好夥伴體驗台新便捷的多元產品平台及線上理財工具。

台新銀行通路營運事業處執行副總經理黃培直表示，台新30周年感謝季第一重換匯優惠，4月29日前每周三至周五於台新行動、網路銀行及臨櫃換匯，所有幣別皆比照財富管理翡翠會員獲讓分優惠，美元最高可讓分4分。隨美國聯準會（Fed）啟動升息，且最快可能5月縮表，有助支撐美元表現，民眾可把握美元存款利息走揚機會，搭配感謝季提供匯率優惠，分批換匯搶好康。

第二重為申購手續費優惠，於4月29日前於台新多元產品平台下單，包括基金、債券、ETF等產品，手續費最低可獲三折，客戶在資產布局上，如果看好長期趨勢，可好好把握本次優惠機會，以股債兼備方式平衡布局市場。

第三重配合台新30周年「認真、永續」的發展主軸，將送出精心設計的台新30永續環保餐具組，所有長期支持台新的客戶，只要到行更新相關資料就可獲得，限量1.5萬組。

黃培直指出，台新銀行長期以來積極引領數位金融創新，財富管理服務廣受客戶好評，近期更榮獲財訊雜誌最佳財富管理獎、最佳財富增值獎、最佳金融服務創新獎及最佳數位智能系統獎四項大獎肯定，未來也會持續以最「認真」的精神，「永續」守護客戶資產，成為客戶永遠的智慧好夥伴。