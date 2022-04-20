北市中山南路台大兒童醫院前路段日前發生3車並排擦撞，其中綠車被夾擊在白車、紅車之間，車禍照片在網路瘋傳，有網友甚至發起「一句話形容這張照片」活動，其他人紛紛留言「相親相愛、左擁右抱、左右逢源」、「一邊是友情，一邊是愛情」、「車與車的連結」等留言。

有網友在臉書「爆廢公社」張貼出1張3輛轎車在中山南路上台大兒童醫院前的路段發生連環擦撞，3輛車當場並排撞成一團，綠色轎車被夾擊在2車之間，3車當場佔據在路中影響交通，附近路人與駕駛紛紛嚇壞，照片在網路引發討論。

北市中山南路日前發生3車並排擦撞，其中綠車被夾擊在白車、紅車之間，車禍照片在網路瘋傳，有網友甚至發起「一句話形容這張照片」活動。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

原PO分享照片問說「用一句話形容這張照片」，其他網友們紛紛大肆留言起來，「一院二路三車相連四馬賽克五十限速，竟有六七八九人圍觀，十分危險」、「車與車的連結，擦出愛的火花」、「一邊是友情，一邊是愛情，左右為難」、「相親相愛、左擁右抱、左右逢源」、「差一台藍的就是國旗了」。

還有網友留言說「為了阻止逆向所以一起夾住它嗎，真貼心」、「夾縫中求生存」、「歡樂一家親」、「以為自己在騎車鑽得過去」、「萬年修得好緣份」、「大三元（紅中青發白版）」。

北市中山南路日前發生3車並排擦撞，其中綠車被夾擊在白車、紅車之間，車禍照片在網路瘋傳，有網友甚至發起「一句話形容這張照片」活動。（翻攝自臉書「爆廢公社」）