高雄促參招商陸續有斬獲，在亞灣「特貿三」成功引資775億元之後，興達港2個遊艇和造船、觀光休閒相關的BOT案，其中一個陸域和海域共11公頃的「興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施興建營運移轉案」，已評選嘉信遊艇為最優申請人，另一個面積13公頃、民間自提的「興達港遊艇觀光休閒園區暨公共碼頭興建營運轉移案」，已通過初審，二者合計可望引進30.07億元的投資金額。

據了解，「興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施興建營運移轉案」，在民間自提之後，已完成公開招商，並評選嘉信遊艇為最優申請人，預計6月底前，可完成議約、簽約。

高雄財政局20日表示，「興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施興建營運移轉案」，陸域面積約7.5公頃、海域面積約3.5公頃，合計共約11公頃，申請人規劃在興達漁港投資興建漁船修造船廠、以及遊艇碼頭，投資金額預估24.07億元。

另一件的「興達港遊艇觀光休閒園區暨公共碼頭興建營運轉移案」，面積計13公頃，申請人規劃興建小型遊艇碼頭、以及海洋生活教育專區，目前已通過初審，預計下半年公告招商，民間投資金額預估6億元。

高雄財政局指出，這2件BOT案，公共建設類別不同，遊艇碼頭的目標客群及發展定位，也有所區隔，具加乘作用，未來，興達港將成為全台遊艇泊位最多且可提供維修、遊艇職訓、遊艇遊憩及銷售的多元興達港遊艇城。

高雄市20日召開今年度第2次促參推動委員會，由副市長林欽榮主持，除了興達港2件民間自提BOT案之外，也針對高市府預計近期推出的促參招商案件，進行討論。

高雄財政局表示，因氣候變遷，導致缺水風險大增，高市府長期以來，即重視水資源多元開發，再生水的供應，有助於在旱季期間穩定供水，鳳山及臨海再生水廠營運之後，可大幅提升區域水資源調度彈性。

不過，為了因應北高雄未來產業發展用水需求增加，財政局指出，高市府已向內政部營建署爭取預算，積極推動橋頭再生水廠興建，將採BTO促參方式推動，以穩定供應高雄地區產業與民生用水，民間投資金額預估45億元，該案20日已獲得與會委員一致支持，期待後續招商。