台鐵區間車擦撞候車旅客 台中-烏日雙向列車延誤 18:272022/04/20 中時新聞網 吳長諭 、中時、 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵區間車行進烏日站時擦撞旅客。（示意圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市烏日站20日下午5點多，一列海線區間車行經台中至烏日站時，1名男性乘客站在候車線時，疑因風速太大，遭火車擦撞，站內人員緊急通報，消防局獲報後到場救援，急送中山大慶醫院急救中。 交通部台鐵局也通報，受死傷事故影響，台鐵自下午5時17分起，台中至烏日間南下／北上列車有延誤情形，影響車站包括台中、五權、大慶、烏日，預計今晚7時30分回復。 烏日高鐵特區人口逆勢增 三信商銀 插旗搶商機 台鐵五一休假恐沒車搭 勞長：不加班是勞工權利 #死傷事故 #烏日 #列車 #延誤 #台鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵五一不加班 國5防塞車 封閉石碇、坪林南向入口 17:392022/04/20 生活 台鐵5／1運能恐癱瘓 旅客退票免手續費 14:392022/04/20 生活 9成火車五一開不出 4月22日公布疏運計畫 04:102022/04/19 生活新聞 台鐵9成司機五一不加班 周五將宣布疏運計畫 10:242022/04/18 生活 工研院把關！台鐵引進鋼軌「超音波檢測」證照制 16:252022/04/19 生活 起底台鐵版《神鬼交鋒》學生黑歷史 假扮紅斑馬列車長證據曝光 19:362022/04/19 社會 台鐵版《神鬼交鋒》2學生假扮司機員搭車 清華高中認了 11:122022/04/19 生活 台鐵每月上萬遺失物 電鍋棉被也在內 04:102022/04/19 社會新聞 火車上有蛇！自強號遭「紅尾蟒」入侵 乘客急疏散 09:252022/04/18 生活 時論廣場》台鐵改革列車如何不翻車（李克聰） 20:222022/04/18 時論廣場 蟒蛇現蹤自強號 警消2分鐘活捉 04:102022/04/19 社會新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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