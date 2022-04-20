台中市烏日站20日下午5點多，一列海線區間車行經台中至烏日站時，1名男性乘客站在候車線時，疑因風速太大，遭火車擦撞，站內人員緊急通報，消防局獲報後到場救援，急送中山大慶醫院急救中。

交通部台鐵局也通報，受死傷事故影響，台鐵自下午5時17分起，台中至烏日間南下／北上列車有延誤情形，影響車站包括台中、五權、大慶、烏日，預計今晚7時30分回復。