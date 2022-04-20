花蓮縣長徐榛蔚（左三）與立法委員傅崐萁（右三）昨在前往慈濟精舍拜會證嚴法師（中），並請託慈濟基金會運用國際慈善影響力，協助中央及地方政府爭取國際認證合格的疫苗到台灣。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

新冠肺炎Omicron變異株來勢洶洶，不少孩童因而染疫，除中央流行疫情指揮中心加快腳步談妥兒童疫苗，花蓮縣長徐榛蔚與立法委員傅崐萁昨在前往慈濟精舍拜會證嚴法師的機會，請託慈濟基金會運用國際慈善影響力，協助中央及地方政府爭取國際認證合格的疫苗到台灣。

花蓮縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁昨特地前往慈濟精舍拜訪證嚴法師，對慈濟醫院醫護人員在疫情期間站在前線守護民眾的健康，表達最深的敬意與謝意。

徐榛蔚也感謝慈濟發揮大愛精神，去年在國人急需施打疫苗之際，協助爭取足夠的WHO認可通過的疫苗到台灣，讓全民接種。

不過她也提到，在全台多數人已施打疫苗情況下，12歲以下孩童卻仍未能施打，進而缺乏保護力，且遠距教學學習成果不如實體上課，但實體上課卻提高染疫風險，由於孩子是國家未來的主人翁，國家要強盛，孩子的身體健康非常重要，因此再次懇託慈濟能運用大愛精神，與國際BNT公司連結，協助爭取孩童專用疫苗施打，提升孩童身體免疫力。

傅崐萁指出，據中央流行疫情指揮中心數據顯示，雖然確診者有99％多為輕症或無症狀，只有1％為重症及死亡個案，但確診人數若持續不斷攀升，重症比率相對也將提升，人數將會非常可觀，因此中央及地方政府不容忽視，同時也呼籲民眾踴躍施打疫苗，提高自我的抵抗力，保護自己。

證嚴法師表示，病毒看不見，也摸不到，所以擋不住，便利的交通，加速病毒的傳播，除希望中央加強台灣島嶼國家邊境防疫措施，也推廣眾人茹素，減少殺生，減少病毒傳播，而社區環境的健康，人人有責，民眾仍須妥善做好防疫工作，提高警覺。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文則鼓勵孩童施打疫苗，若孩童不幸染疫，雖然可能是輕度症狀，但仍未有足夠證明能顯示後遺症對未來生活的影響，值得警覺。