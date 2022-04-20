可以分散到其他觀賞點欣賞煙火，避免人潮過度集中於觀音亭，也讓大家有更好的活動品質。（張茂雄攝）

2022澎湖國際海上花火節即將於4月25日開幕，除了每週一、四放到6月底之外，5月21日觀音亭加場、5月28日七美、6月11日望安、6月25日吉貝，總計24場燦爛花火閃耀澎湖夜空。

煙火達人也告訴大家，金龜頭、馬公第三漁港、案山漁港、西嶼赤馬安檢站、重光草原是熱門觀賞點，建議民眾除了在觀音亭現場，也可選擇這些隱藏版的景點欣賞煙火，以避免觀音亭人潮過於密集，增加染疫的風險。

澎湖縣政府旅遊處表示，這段期間因國內疫情逐漸升溫，澎湖縣政府精選五大煙火觀賞點，建議民眾可以分散到其他觀賞點欣賞煙火，避免人潮過度集中於觀音亭，也讓大家有更好的活動品質。

澎湖縣政府強調，花火節活動期間，觀音亭園區等活動場地將採實聯制入場，請前往活動現場民眾掃描實聯制後入場，觀音亭現場將加派25位防疫專責工作人員於園區週邊（介壽路與民族路口、民生路與民族路口、澎水側門、介壽路長青活動中心後方）查核民眾實聯制證明，請民眾務必提早到場，避免因防疫作業延誤入場時間，並請旅行社協助於花火節粉絲專頁下載觀音亭園區QRCODE，於入園前提早讓團客掃描。