為宣示我國溫室氣體減量決心，行政院會明天（21日）將拍板「溫室氣體減量及管理法」修正草案，更名為「氣候變遷因應法」。草案中除將2050淨零目標入法，還明訂可進行增量抵換；實施差別費率，鼓勵企業自主減碳，可享優惠稅率；配合碳邊境調整機制，對高碳含量輸入業者徵收碳費；此外未在期限內繳納費用者將收取滯納金。

據悉，草案將新增事業新設經中央主管機關公告排放源，應採最佳可行技術並進行增量抵換。溫室氣體最佳可行技術、審查原則、增量抵換比率、期程、抵換來源及其他應遵行事項辦法，由中央主管機關訂定。如市場上抵換數量有限，報中央主管機關同意後，可以代金折抵溫室氣體減量。

此外，為達成國家溫室氣體長期減量目標及各期階段管制目標，得分階段對下列直接或間接排放溫室氣體排放源徵收碳費；其徵收對象、費率及差別費率，由中央主管機關公告並定期檢討。將鼓勵企業自主減碳，可享優惠費率。配合碳邊境調整機制，草案也新增對特定產品碳含量計算及認證方式授權規定，以及增訂針對進口產品徵收碳費規定。中央主管機關得參考國際經貿情勢公告高碳含量進口產品，對輸入業者徵收碳費，並考量輸出國碳定價實施情形，訂定退費機制。

而在新增碳費徵收制度，草案也增訂滯納金及處罰規定。未於期限內繳納費用者，每逾一日按滯納金額加徵0.5％滯納金，一併繳納；逾期30日仍未繳納者，處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，並限期繳納。應繳納費用，應自滯納期限屆滿次日，至繳納日止，依繳納當日郵政儲金1年期定期存款固定利率按日加計利息。行政院21日經院會通過修正草案後，將送到立法院審議，力拚今年完成修法，並在歐盟2026年碳關稅實施前就建立碳定價機制，及因應碳邊境調整機制。