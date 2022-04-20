結合時尚選品、藝術展覽的選品店品牌LIGHTWELL，從世界各地找尋潛力設計師品牌，企圖為台灣時尚迷們帶來更多新選擇，今年春夏與 2016 年被富比士評選為年輕領袖榜的印尼女裝設計師 Peggy Hartanto 及其同名品牌合作，打造 2022 春夏系列 「Wonderland 快閃店」，該系列以《愛麗絲夢遊仙境》為靈感創作，時尚媽咪Melody（殷悅）日前也以品牌新系列中的Fairfarren弧形無袖下襬拼接粉橘色長洋裝現身支持，繽紛又具設計感的剪裁，讓她直呼很喜歡，並表示「最近因為疫情有點down，我覺得可以用服裝療癒心情。」
Peggy Hartanto的設計以極簡線條、大膽色彩聞名，因此也深受國內外女星親睞，如設流行天后碧昂絲、名模吉吉哈蒂德、台灣女星曾之喬、温貞菱等人皆是品牌愛好者。另外設計師團隊皆由女性組成，以保障當地女性工作權利，為呼應設計師的人文精神，本次Peggy Hartanto快閃活動，LIGHTWELL將捐出本次快閃店實收營業額的2.5%，給關注台灣東南亞移工教育的公益組織 One-Forty，幫助更多需要幫助的人。
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