史蒂芬妮許自己非常喜歡《媽的多重宇宙》中貓王的服裝跟粉紅色的頭髮。（台北双喜電影提供）

《媽的多重宇宙》手繪海報。（台北双喜電影提供）

楊紫瓊在主演奇幻動作片《媽的多重宇宙》中，為了拯救世界需要連結到不同的平行宇宙，與飾演女兒的史蒂芬妮許變換不同造型，宛如一場精彩的時尚秀，光是楊紫瓊一人就有40個不同的造型，甚至還有在1天內換上10種不同的造型，包括《臥虎藏龍》俞秀蓮、女明星、廚師、京劇演員等，也同時致敬了不少電影。

在時間跟預算有限之下，對髮型設計總監Anissa Salazar跟服裝師Shirley Kurata是一大考驗，像是為呈現京劇造型，上網找影片做參考時，還得請出「谷歌大神」進行翻譯，在打造女明星宇宙的造型時，2人也努力研究王家衛電影，天馬行空塑造熱狗宇宙時，也讓楊紫瓊吃了不少苦頭，日前還在社群曬出自己為戲戴「熱狗手套」過敏紅腫的照片。史蒂芬妮許也有不少華麗的打扮，尤其當她化身為大反派「豬八土扒姬」，有粉紅貓王、貝果宇宙女神、武俠、高爾夫球少女等千奇百怪的裝扮，參考不少韓流巨星的時尚風格，搭配史蒂芬妮許精湛的演技讓人看得目不轉睛。

該片由不喜歡按常理出牌的「丹丹導演」丹尼爾關和丹尼爾舒奈特共同執導，因疫情嚴峻一度延宕，開拍時還邊拍邊剪，輪到楊紫瓊跟關繼威坐在車上的對手戲時，2位導演甚至還分別在巴黎和洛杉磯，只好透過ZOOM來拍攝，導演丹尼爾舒奈特更親自下海詮釋潔米李寇帝絲那隻想抓走楊紫瓊的手，整個劇組合作在38天內拍攝完畢，完成這項不可能的任務。潔米李寇帝絲也為戲增肥並且弄醜自己，在接受外媒訪問時，不只一次表示很開心跟楊紫瓊合作：「我學到很多，她是師傅，我是學生，她教我的不是出拳的力度，而是如何接拳，這是一種藝術。」感情好到常在社群曬「戀人」照。

最令人驚豔的還有電影手繪海報，由台裔美籍插畫家詹姆斯簡（James Jean）所繪製，他曾為漫威跟DC等畫過漫畫封面，也為《銀翼殺手2049》與《水底情深》等電影海報操刀過，連防彈少年團（BTS）都相當喜歡他的畫風，且與之聯名。這次繪製《媽的多重宇宙》海報融入不少電影彩蛋，包含大眼睛、熱狗手宇宙、貝果、浣熊、正反派對決跟各式道具等精彩細節，因為元素太有趣，讓詹姆斯簡興奮不已：「雙手為此瘋狂。」丹尼爾關受訪也提到《媽的多重宇宙》就像一部自傳電影，因為當年全家移民紐約時，家裡也開了一家自助洗衣店，他長大後也很常回去那邊探望祖父。