雲林縣長張麗善20日公布雲林確診情況，提到斗南、斗六警分局各有1名員警確診，將於21日正式公布，但此消息已引發民眾關注，因此特別提前向大家說明處置方式，目前與2名確診員警有接觸的52名相關人員已進行快篩，結果均為陰性，請民眾不要擔心。

張麗善表示，斗南警分局1名員警，本月17日因太太生病要開刀，為陪同太太到醫院，進行PCR檢測陰性，17至19日請假陪太太在醫院，並未進到警分局。19日太太要出院時，他覺得身體有點不適，PCR檢測結果陽性。

斗六警分局1名員警本月15日輪休期間，前往斗六市1家熱炒店與友人聚餐，後發現與確診者足跡重疊，自行到醫院PCR檢測結果陽性，其本身並無出現相關症狀。

張麗善指出，2名員警都施打3劑疫苗，為慎重起見，與2人有接觸的52名相關人員都進行快篩，結果均為陰性。未來若兩分局因疫情而缺乏警力，將請警政署協助調度支援。

斗六警分局表示，19日晚間10點接獲員警確診通報後，連夜採取相關因應作為，並全力配合衛生局、衛生所進行疫調與清消工作，同時持續清查與確診員警直接接觸者。

雲林縣警察局長李謀旺說明，與2名確診員警有接觸者，都已進行快篩與居家隔離，為避免兩分局警力不足，已先調度人員前往支援。日後將視情況啟動異地辦公或居家辦公，採分艙、分流、分組等方式因應，藉此減少交叉感染風險。