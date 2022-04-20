「金曲歌王」陳奕迅鮮少曬出自己的私生活，但他日前開直播聊到事業受疫情衝擊，已經一年沒有工作，僅剩的3,000萬存款也只能再硬撐2年，讓他無奈直呼「我很慌」。而在近日曝光的照片中，看得出陳奕迅似乎在籌備新工作，不過網友卻驚見當他頭髮被吹起來時，髮際線是不是又後退不少了？

陳奕迅日前在他的社群平台曬出自己的近照，看照片背景應該是在準備拍攝工作，只見攝影機吊在天花板上對著他拍攝，陳奕迅則穿著一套紅色西裝仰頭望著上方，做出搞怪調皮的嘟嘴表情。之後他脫掉了紅色西裝外套，內搭的白色襯衫顯得他身材十分精瘦；陳奕迅坐在舞台邊上，周邊工作人員正為他整理凌亂的頭髮，他的表情則十分認真，像是正處於隨時蓄勢待發演出的緊繃狀態。

陳奕迅拍攝時仰望上方，做出搞怪調皮的嘟嘴表情。（圖／取自陳奕迅微博）

然而眼尖的網友卻發現，畫面中陳奕迅的頭髮被全部吹起，能發現他的髮際線很高，額頭長長地露出，有人擔心他頭頂是否比以前更稀疏了 ？不過，47歲的陳奕迅看起來仍精神奕奕，讓粉絲們歡呼說陳奕迅終於「開始營業了」，也紛紛猜測他將會帶來怎樣的作品；也有忠心鐵粉抱怨陳奕迅太久沒露面，2022年到現在只更新了兩條動態，實在讓粉絲們等太久了。

陳奕迅的頭髮被全部吹起，能發現他的髮際線很高。（圖／取自陳奕迅微博）

陳奕迅日前曾在直播中透露，自己已經一年沒有工作，失去經濟來源處於零收入狀態，卻還是必須面對龐大的生活開銷，估計僅剩的3,000萬存款也只能再硬撐2年，讓他倍感壓力無奈直呼「我很慌」。不少網友聽了留言表示：「有錢人的快樂我們想像不到，有錢人的痛苦我們更加想像不到」、「刷新了我對缺錢的認知」、「由奢入儉難，但事在人為」、「明星卡裡剩下三千萬，可能和我卡裡面剩下三百塊錢一樣的吧」。