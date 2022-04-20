前年新竹林姓男子不滿李姓女友聲請保護令，他持刀連砍李女60刀致死，新竹地方法院一審將林男依殺人罪判處無期徒刑，上訴後，案發後屢以老母及幼子待他照顧，無逃亡之虞求交保的林男，20日由律師聲請交保，希望讓他賺賠償金。庭末法官諭知候核辦。

林男因傷害、持刀恐嚇李女，李女聲請後，法院核發暫時保護令，林男帶刀到李女上班的按摩店要求對方復合，李拒絕後，林持刀朝她的頭部、胸腹、背部、四肢猛刺60刀，李女因失血休克死亡。