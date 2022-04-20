狠砍女友60刀遭判無期徒刑 律師盼交保讓他賺賠償金 18:412022/04/20 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 砍女友60刀一審遭判無期徒刑，律師希望交保讓他賺賠償金。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前年新竹林姓男子不滿李姓女友聲請保護令，他持刀連砍李女60刀致死，新竹地方法院一審將林男依殺人罪判處無期徒刑，上訴後，案發後屢以老母及幼子待他照顧，無逃亡之虞求交保的林男，20日由律師聲請交保，希望讓他賺賠償金。庭末法官諭知候核辦。 林男因傷害、持刀恐嚇李女，李女聲請後，法院核發暫時保護令，林男帶刀到李女上班的按摩店要求對方復合，李拒絕後，林持刀朝她的頭部、胸腹、背部、四肢猛刺60刀，李女因失血休克死亡。 主張大麻除罪化 律師李菁琪挑戰參選萬華議員 6歲兒滑平板驚見「昔日性愛片」 女星崩潰求救律師：不惜代價處理 #李女 #殺人 #交保 #一審 #律師 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嫁5職業的男人最慘 律師曝恐怖共同點：這行也別碰 07:592022/04/20 生活 自然農法種出高價蒜頭 1台斤260元還供不應求 16:312022/04/16 生活 教保機構不當管教罰款提高 情節重大擬罰60萬元 13:112022/04/20 生活 戴寧聲請交保執行議員職務遭駁回 市議會：深表遺憾 19:082022/04/19 政治 嘉市戴寧再聲請交保 法院4度駁回 04:102022/04/19 地方新聞 議員冉齡軒涉詐領助理費遭起訴 移審法院裁定70萬元交保 18:042022/04/15 社會 單方面限制上訴門檻 學者專家：是製造冤錯案件犧牲正義目標 15:002022/04/20 政治 5種職業男婚姻易出問題 離婚律師揭內幕：太自戀 18:462022/04/15 搜奇 小五社會考月薪60K「這理財法」 律師轟：別強灌價值觀 17:522022/04/19 社會 利用總統專機夾帶私菸 菸為非漏稅物品 律師聲請鑑定 17:412022/04/19 社會 協助考生找成績位置 人數累計表7／27公布 11:582022/04/19 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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