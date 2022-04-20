彰濱工業區鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路工程即將開工，立委陳秀寶等20日邀集公路總局彰化工務段等前往會勘。（吳敏菁攝）

彰濱工業區兼具工業生產、休憩觀光，車流量特別多，地方爭取「彰濱工業區鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路工程」，立委陳秀寶等20日邀集，公路總局彰化工務段等前往會勘，縣府工務處表示，向中央爭取補助，總經費約1.1億元到位，預定5月9日動工，工期預計1年。

立委陳秀寶指出，彰濱工業區的南下車輛，幾乎都利用鹿安橋經彰30線，右轉台17線後再右轉縣道144線，再由福興交流道進入西濱快速公路，車流龐大還得繞行3.5公里。且利用北側吉安橋經鹿港交流道進入西濱公路，導致鹿港交流道環線乘載過重，也影響當地居民用路習慣，從開始爭取直接銜接新濱快速公路的匝道至今已5年。

彰化工務段段長陳俊彰等指出，交通部2020年底已經核定，並編列補助經費，完成後可以有效縮減繞行距離與時間，提供用路車輛更便捷、安全的用路選擇。

彰縣府工務處新建工程科長周瑞霖指出，銜接工程總經費約1.1億元，中央補助7128萬元，縣府配合款約3872萬，北起於媽祖路、彰30與西濱快速公路橋下處，經鹿港鎮及福興鄉，終點止於西濱快速公路福興交流道南下迴轉道，總長640公尺，路寬約7至12公尺，路面及標線改善面積約14808平方公尺，新建側溝約200公尺。

彰縣府工務處長林漢斌表示，彰濱工業區近年來已開發成為兼具工業生產、研究發展、休憩觀光等多功能之大型工業區，鹿港區朝向「台灣產業創新基地」發展，南側鹿安橋車流直接銜接西濱，工期預計2023年5月底前可以完工，期許未來工程如期如質完工後可串聯彰濱鹿港工業區南北向主要幹道，發揮區域路網功能。