嘉義市崇文國小地下停車場設計模擬示意圖。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市崇文國小地下停車場的模擬示意圖。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府新建崇文國小地下停車場工程招標，已追加預算至4.4億元仍乏人問津，至今已流標14次，市府交通處長鄭君健20日坦言，是工法技術專業廠商難覓；鄭光宏議員督促市府針對個案要尋求中央及地方專業資源來徹底檢討原因以解決問題。

鄭光宏表示，市府新建崇文國小、嘉北國小及義昌公園地下停車場，嘉北、義昌追加預算後已招標，唯有崇文國小預計提供257個停車位，預算已追加1億1000萬元後，預算高達4.4億仍繼續流標6次，前後共流標14次。

鄭光宏指出，公共工程委員會公布2021年公共工程決標案決標率9成以上，執行率95.87％，且中央認為缺工、缺料及物價波動已非公共工程案無法決標的原因，那崇文國小停車場到底為何一直流標？市府有工務處、聯合發包中心、中央也有公共工程委員會可尋求專業意見。

鄭君健坦認不斷流標已不是預算的問題，是崇文國小地下停車場要用連續壁工法施工，技術門檻高，但專業廠商有限，還有約50株移樹問題要處理。

市府交通處指出，移樹已另起招標案，流標1次，第2次招標已決標，經費約200萬元，後續行政程序完成後才開始移樹到校內其他場所。

崇文國小校長林秀香說，還未接獲移樹案已發包的消息，學校有龍柏、肖楠、雞蛋花、銀樺、桃花心木、羅漢、大花紫薇等樹木，有的樹齡數十年，會擔心移植影響樹木成長，希望能妥善移植，後續也要安排教學活動讓學生認識校樹移植。