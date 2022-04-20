近日因受國際飼料上漲、新冠疫情及烏俄戰爭影響，國內畜禽產品價格節節上升，不肖食品或畜禽肉販售業者為節省成本，恐有「魚目混珠」之情事，將進口肉混充國產肉品販售，影響消費者權益甚鉅，因此申請「產銷履歷」認證，確保本國畜禽產品來源之重要性越來越受重視。

屏東是畜禽養殖大縣，為了食品安全及確保本縣生產畜禽產品來源之可追溯性，屏東縣政府近年來不斷地輔導畜牧場及產業團體加入「產銷履歷」或申請「來源追溯碼QRcode」，使畜禽肉品生產過程公開透明並可追溯至源頭畜牧場，讓大家都能吃到來自屏東的好畜禽。

農業處提到，縣府另將籌備各項推廣產銷履歷之活動，規劃經營「屏東幸福豬」品牌，增加本縣畜牧戶競爭力，帶領本縣畜牧經營業者為未來外銷屏東在地產銷履歷優質畜禽產品做準備。

農業處處長鄭永裕表示，「食品安全」及「永續發展」長久以來都是本府努力的目標，屏東在地豬肉品牌「屏東幸福豬」之推動已行之有年，以屏東在地養殖、屠宰、加工及出貨的產銷履歷豬肉產品為主打商品，推廣屏東在地優良豬肉，做出市場區隔，同時兼顧溯源及食品安全，目前已有11家養豬場及3家屠宰場附設分切包裝場通過「屏東幸福豬標章」認證，可生產「屏東幸福豬」產品。

農業處說，畜牧場所培育出來畜禽產品品質優良，加入產銷履歷驗證的畜牧戶也不在少數，無論是豬肉、禽肉、牛羊肉、雞/鴨蛋、牛乳或是畜禽加工品等皆有產銷履歷驗證的畜牧場/食品廠。為鼓勵本縣更多的畜牧場加入產銷履歷，本府補助新申請產銷履歷畜禽產品經營業者驗證費用，凡設置於屏東縣內之畜牧場初次申請產銷履歷認證並於111年度獲得通過者皆可申請，詳情可上屏東縣政府農業處網站了解。