李聖經飾演以身居明星管理最前線的經紀公關組長吳寒星。（愛奇藝國際站提供）

金永大飾演完美無缺的頂級明星孔泰成。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《Shooting Stars流星》描述演藝圈幕後秘辛，導演李秀賢率主要演員李聖經、金永大、尹鐘焄、李正信、金允慧和朴素珍今（20日）出席首爾記者會，也是疫情解禁後首次「脫罩」採訪。談到該劇與現實娛樂圈的相似度，李聖經認為有95％，「但怕大家會去推測這是在講誰，這方面編劇拿捏得很好」，導演李秀賢也曝光演藝圈慣用的官方說法，指李聖經劇中有句台詞「就算公司內的藝人談戀愛，也會在外面說，他們就是很親近的前後輩」，以及公司宣傳和記者吵架、藝人闖禍時得幫忙道歉的場景都是真的。

李聖經在劇中飾演的宣傳組長「吳寒星」，同樣做經紀人的工作，她表示「更了解娛樂圈每個職業，視野也變大了，感覺真的成長了很多」；金永大飾演頂級明星「孔泰成」，他先表示首次擔綱男主角壓力很大，也謙稱：「因為我不是頂級明星，一開始要怎麼演讓我覺得很困難，一邊尋找參考人物時，發現其實就在我身邊，像是聖經姊姊、鐘焄前輩等，讓我在拍片現場學習、成長很多。」2人更直言一開始見面相當害羞、尷尬，但後來有慢慢變熟，記者會上金永大因為穿太多狂冒汗，李聖經還貼心遞衛生紙給他擦汗。

被問到現實生活中，是否有可能發生像劇中藝人愛上公司職員的狀況，金永大表示：「愛情是不分界線的，我覺得完全有可能！」李聖經深思後則回答：「如果我真的作為宣傳組長，應該會忙著照顧公司好幾名藝人而太忙，感覺連心動的時間都沒有，但其實寒星與泰成過去是認識的，也許不無可能。」此外，金永大與尹鐘焄繼《Penthouse上流戰爭》後再合作，且有更多對戲機會，金永大透露2人私交，「之前他以岳父登場，但現在就像是我親哥。」尹鐘焄也回應現在是會去彼此家中作客的關係。

女團「Girl's Day」出身的朴素珍在劇中飾演娛樂記者，她透露以前經常受訪，但並不了解記者們的工作過程，這次特地花3小時諮詢了一位娛樂記者，才逐漸理解的記者的實際工作內容，也更能同理記者們在採訪或撰寫報導時的想法。型男樂團「CNBLUE」貝斯手李正信飾演經紀公司聘用律師，他幽默表示：「在演藝圈工作以來，我從沒見過律師，也沒有和律師商談過，以後也想要繼續保持！」並透露編劇有送他一本專攻娛樂領域律師寫的書，從中去揣摩角色，更笑喊：「這部劇的演員都很帥，讓我覺得應該要好好自我管理，所以剪了個乾淨俐落的髮型，也為了不變胖，一邊努力健身一邊拍攝。」該劇23日起，每週六、日在愛奇藝國際站跟播。