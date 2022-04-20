敏實科技大學運促系大四應屆畢業生同時為攀岩國手的林嘉翔，突破自我限制，在日前的亞洲盃攀岩15公尺速度選拔賽再創佳績，以6.183秒一舉破全國紀錄，並且順利取得參加今年杭州亞運賽事資格。

林嘉翔入學後，運用校內良好的攀岩與體能設施訓練，精進攀岩的技術，參加國內外各種賽事表現優異，是國內大專院校數一數二的攀岩國手，此次參加亞洲區選拔賽，再次突破自己創造的佳績，師生們皆與有榮焉。

敏實科大校長曾信超表示，敏實科大定位為人工智慧大學，除了強調智能科技、智慧餐飲的專業訓練之外，對於學生的身心健康與體魄鍛鍊也非常重視，學校有全國數一數二的國際級攀岩運動場與優秀的攀岩教練群，才得以培育優秀的選手。

敏實科技大學有完善的攀岩以及各種體適能及野外探索等設備環境，加上良好的校園環境及住宿設備，非常適合開拓探索及各種運動移地訓練，目前正積極洽談國際級的專業教練以及運動場館的專業師資群進駐，進一步提升校內的各種運動場館的運用與訓練內容，歡迎各學校機關團體踴躍來電洽詢，提供學生與員工最良好的戶外及體能教育。