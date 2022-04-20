《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》「騎士褲底應該一大包了」

目前在台灣，仍有四輪駕駛對於重機仍存在仇視、鄙視心態，發生事故狂酸「不意外」、「猴子」，卻忘了「馬路三寶」其實是人，並非車輛。有影像平台分享行車紀錄影片，只見一輛重機行駛在快速道路上，早早打了方向燈並慢慢向右切換車道，但後方一輛休旅車仍高速前進完全不讓，差點發生擦撞，重機抖了2下幸好沒有摔車。

《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》分享一段影片，標題是「騎士褲底應該一大包了」，影片中一輛重機行駛在北市市民大道高架快速道路上，打了方向燈並緩緩向右側，誰知外側車道後方一輛休旅車高速前進，完全不讓，「唰」過重機，重機抖了2下幸好沒有摔車。

影片曝光，網友稱：「如果車輛對換，一定有人說汽車方向燈打多久了，機車硬要過」、「騎士難道不知道，在台灣打方向燈後方的車子會突然加速嗎」、「重機：他會讓。汽車：我不讓。」、「要切進來的是砂石車，直行汽車大概七、八成會讓；要切進來是機車，大概七、八成不讓。讓不讓是看對手的」、「你抓到台灣用路人的心態了...板金路權至上」。

不過也有網友認為：「後照鏡本來就很重要！人家直行車開得好好的，你要變換車道本來就應該等直行車的空檔再切入，而不是傻傻地以為方向燈是無敵星星，開了就想直接切過去！這道理不論機車汽車都是通用的！」、「除了看後照鏡，決定變換前一秒要轉頭用眼角瞄一下，有時後照鏡的死角會讓你看不見側後方的車子。」。