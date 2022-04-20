搶攻母親節餐飲商機，國泰飯店觀光事業旗下全台HOTEL COZZI和逸飯店，規劃2022年母親節專屬餐飲活動，不論是喜歡吃豐盛多元的西式Buffet自助餐，還是偏好中式桌菜的團聚氣氛，提前安排好母親節行程，藉由佳節傳達對媽媽最真摯的感謝。

擁有城市綠洲美名的和逸飯店‧台北民生館及忠孝館THE Lounge以中式團圓桌菜為出發點，考量到現今家庭型態改變，越來越多小家庭懂得生活儀式感，首次推出四人以上合菜，將於5月6日至30日止推出每位800元+10％及1,200元+10％兩種價位菜單，和媽媽一同品嘗清蒸旭蟹、炭烤豬肋排、巴西蘑菇雞湯等美味，提早預訂還可免費獲得紅酒乙瓶，顧好生活品質的同時也顧緊荷包。

母親節帶媽媽出遊踏青嘗美食，規劃一趟最溫馨的孝親之旅，COZZI Blu和逸飯店‧桃園館將於5月3日至8月底推出「輕奢午後時光」一泊二食住房專案，和媽咪悠閒品嘗港灣燈塔風格午茶，只要在5月入住還加贈來自美國紐約MALIN+GOETZ品牌旅行沐浴組一組，用現代簡約保養哲學洗去媽咪的辛勞。飯店2樓川揚料理中餐廳逸薈軒推出5月限定「母親節四人分享餐」5,280元+10％，提供珍菌黑蒜燉土雞、頂湯松露小龍蝦、府城剁椒龍虎斑等滋養美饌款待母親。另外只要在5月期間至逸薈軒或全日自助餐廳Cozzi Market逸‧市集消費用餐，不限金額即贈媽咪壹份主廚手工精製豆沙玫瑰花甜點，讓貴賓媽咪甜蜜上心頭。

以親子飯店聞名的和逸飯店‧台南西門館聽到媽媽們的心聲！因應母親節即將到來，Cozzi KITCHEN餐廳於4月29日至5月8日推出「寵愛媽媽520套餐」，只要優惠價520元+10％即享價值超過千元的套餐內容，包含主廚精選主餐、母親節限定飲品及甜點，還能獲得一位小朋友暢玩奇趣操場的資格。母親節5月8日當天還特別舉辦「媽媽SPA放風趣」活動價2,799元，事前為媽媽預約紓壓SPA療程（原價2,800元），小朋友交給和逸大哥哥大姐姐們，並提供手作DIY活動及下午茶餐點，讓小朋友玩樂放電的同時，媽媽也能夠盡情享受COZZI十足的SPA放風體驗。

位於高雄三多商圈的和逸飯店‧高雄中山館30樓Cozzi THE Roof高空美景餐廳，將於5月7日、8日周末兩天推出「饗愛媽媽幸福食刻」西式半自助套餐每位560元+10％起，任選美國頂級乾式熟成牛排、爐烤法式鴨胸佐鱸魚、義式香料羊排等多款海陸主餐，搭配母親節特別版輕食自助吧，包含精緻冷盤熱食、甜點飲品等二十多種料理吃到飽，另提供中式澎湃桌菜十人份10,000元+10％起。活動期間只要帶媽媽來用餐，餐廳即贈Cozzi Cafe嚴選咖啡濾掛包，表達誠摯的祝福心意。此外，針對想外帶美食的消費者，Cozzi THE Roof於5月推出「四人分享外帶餐」2,400元，可品嘗鮮嫩美國板腱牛排、香煎鮭魚鮮蝦、炭烤鱸魚、波隆納義大利肉醬麵及沙拉、湯品、麵包，同時也可打包十人份桌菜回家享用，餐點均可於線上商城一指點購下單。