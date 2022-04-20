一段影片顯示，中共空軍 (PLAAF)的「轟6N」(H-6N)轟炸機正攜帶空射式反艦彈道飛彈 (ASBM)，類似俄羅斯MiG-31所攜帶的Kh-47「匕首飛彈」(Kinzhal)，具有超遠距一擊擊沉大型軍艦的能力，經常被形容為航母殺手。

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戰區(The Drive-The Warzone)報導，這段原始影片是推特上發布，用戶名為@lqy99021608，沒有拍攝地點或時間等更多細節。影片中清楚的看到轟6機腹中線掛載1枚巨大的飛彈，一般認為東風15型的空射版本，西方將其命名為CH-AS-X-13。

西方取名CH-AS-X-13，意思是推測該型飛彈仍在測試中，不過早先的大陸軍事雜誌則號稱，2010年就已經測試飛彈的戰鬥部可能具有攜帶核彈頭的能力。

轟6N也值得一說，原本的轟6是俄羅斯Tu-16獾式轟炸機，之後中國大陸得到生產授權，1968年開始自製，成為中共空軍最倚重的長程轟炸機。轟6N是轟-6的大程度改進型，加裝了空中加油管，可以有更長的航程與滯空時間，最早出現在2017年，當時還是黃色底漆的測試塗裝，如今已像是正在服役的模樣。

大陸正在不斷發展「反介入/區域拒止(A2/AD) 戰略」，簡單的說，就是一旦出現突發事件，立即畫定禁區，並以軍事或經濟實力警告美國不得介入。顯然CH-AS-X-13就是嚇阻美國不得介入的典型武器。它的射程估計在1300~1450公里之間，並具有攻擊移動中的大型軍艦的能力。