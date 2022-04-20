味全總經理邱子權（左1）說，林鳳營率先號召關注偏鄉孩子教育議題。（味全提供）

社會貧富差距大，兒童教育資源連帶受影響，據調查，偏鄉學習落後都市區2至3倍。味全林鳳營攜台灣待用課程協會辦「快樂播種計畫」，20日於板橋車站展出偏鄉孩子的創作，並找代言人賈永婕出席。賈永婕大讚在孩子身上看見潛力，想邀他們來自己的婚紗店工作。

味全總經理邱子權表示，林鳳營率先號召關注偏鄉孩子教育議題，宣布今年贊助台灣代用課程協會100堂課，並規劃10堂名人小學堂，提供新北市有需要的國小免費申請，盼更多單位共襄盛舉。

林鳳營也替偏鄉孩子舉辦成果發表，本身經營婚紗品牌的賈永婕，誇讚新北市瑞濱國小學童所作「創意禮服」相當有潛力，更提及於計畫中曾接觸過自閉症的學童，不過孩子卻能用布料替模特兒做出華麗頭紗，創意令她佩服。育有3個孩子的賈永婕直言：「教育對孩子很重要，是翻轉生命的鑰匙，我們有能力就想讓資源較為弱勢的孩子體驗更寬廣的人生。」