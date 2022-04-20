環保署20日召開環評大會，會中審查水上產業園區、中埔產業園區2案環評審查、海龍風場離岸風力發電計畫環差等。經過會議討論後，其中2產業園區環評委員要求釐清空污抵換、溫室氣體減量及園區廢棄物處理規劃，最終通過環評審查，海龍風場環差因環境監測時間成討論焦點，後續也順利通過審查。

台南新市園區則是開放食品及飼品製造業、紡織業、基本金屬製造業、金屬製品製造業、不含半導體製造業的電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、倉儲業等。計畫面積原從98.5公頃縮減至69.22公頃。

嘉義水上產業園區設置計畫，規劃產業用地面積約47.82公頃，另外還有公共設施用地約31.74公頃，合計79.56公頃，為了配合配合馬稠後產業園區既有產業聚落，建構金屬、機械設備、電子產業聚落，以食品及飼品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業等行業。

海龍風場變更內容為新增三腳套筒式結構和變更海纜路線、上岸點和陸纜路線等；另外兩風場將由原本各2座海上變電站，縮減為各1座變電站；整體變更將減少海、陸域施工影響範圍及施工期程。因應極端氣候及基礎結構負載安全，四腳/三腳套筒式結構將採相同設計標準，而三腳套筒基樁平均貫入深度約增加5公尺；經安全性評估達最適設計規劃，可確保風機安全及其生命週期結構完整性。