想加胡椒，反而加成「纖維質」！網路上流傳1張照片，1名網友在小吃攤拿起一旁「胡椒罐」倒入碗裡，沒想到下秒出現的卻是一根根「牙籤」，讓他無奈喊「我只是想加個胡椒」；不少其他網友都說有過類似經驗，「老闆表示最近牙籤怎麼用很兇」、「驚不驚喜？意不意外」、「是薑絲，我加了薑絲」。

有網友在臉書「爆廢公社」發表1張圖片，圖片左側是1罐「看似」胡椒罐的物品，沒想到照片左方公開正解，該「胡椒罐」裡頭竟是裝著「牙籤」，該照片在網路上瘋傳，原PO分享說「我我只是想加個胡椒」並搭配上無言表情，不少網友也笑說發生過類似經驗。

網路上流傳1張照片，1名網友在小吃攤拿起一旁「胡椒罐」倒入碗裡，沒想到下秒出現的卻是一根根「牙籤」，讓他無奈喊「我只是想加個胡椒」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

網友紛紛留言說「我是兩罐塑膠罐，外觀都霧化了，不知道用多久，也沒標示，完全看不出來是胡椒粉還是牙籤」、「這種事我也做過，然後手忙腳亂把牙籤撈出來，併桌的人都看呆了，超糗的」、「很常發生魷魚焿裡面飄滿了牙籤的情況」、「會不會下次要拿牙籤，結果倒了整手的胡椒」、「老闆表示最近牙籤怎麼用很兇」、「補充纖維質」、「驚不驚喜？意不意外」、「是薑絲，我加了薑絲」。

不過也有網友發現左右兩側的胡椒罐疑似是不同的，質疑照片真實性「要博板面作假也要高明一些，左右就不同罐，你是在哈囉嗎」，也有網友分享化解尷尬方法「使用前請先搖一搖，就會知道不是胡椒了」、「拿起來搖晃，確認聲音才會倒」。