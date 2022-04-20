東山國小活動邀黃偉哲出席 晚間驚傳1師確診 19:082022/04/20 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 該校今早上8點多舉辦食農專科教室揭牌活動，市長黃偉哲（後排右九）親自出席。校方強調，今天揭牌的地點與該確診導師班級教室相隔甚遠，且該班師生當時都在教室，與市長黃偉哲沒有接觸。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東山國小有家長接獲學校通知，指出有某班級導師今天確診。校方已證實此訊息，表示這名班導師今天11點多喉嚨不舒服，經篩檢呈陽性，已通知該班級的學生預防性停止實體授課至4月29日。（摘自我是東山人臉書／張毓翎台南傳真） 台南市東山區東山國小20日傳出一名三年級班導師確診，而學校今天早上8點多舉辦食農專科教室揭牌活動，市長黃偉哲親自出席。校方表示，這名班導師今天11點多喉嚨不舒服，經篩檢呈陽性，已通知該班級的學生預防性停止實體授課至4月29日。 另，今天揭牌的地點與該確診導師班級教室相隔甚遠，且該班師生當時都在教室，與市長黃偉哲沒有接觸。 北市確診者居家照護首日 她曝現況憂未來恐陷藥師荒 高鐵服勤員確診 匡列8人快篩結果出爐 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #台南 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東＋21 成功地區再增12例 全縣3國小2國中停課 15:082022/04/20 生活 雲林爆2警確診 52名接觸者快篩結果出爐 18:362022/04/20 生活 「不上班致死率100％」 老闆貼公告網一看哭了：無法反駁 16:572022/04/20 財經 台南＋23 黃偉哲不放棄疫調喊話：持續公布足跡 16:152022/04/20 生活 《一家團圓》確診連環爆 83歲陳淑芳健康狀況引擔憂 11:372022/04/20 娛樂 竹縣疫情續燒 再增2國小1幼兒園4補習班停課 19:152022/04/20 生活 14天檢驗逾1500支檢體！醫檢師苦笑：把便當吃完就是小確幸 17:302022/04/20 生活 家長要求公布停課學校名單 基隆、雙北同步避免標籤化 18:192022/04/20 生活 懇託慈濟爭取BNT供孩童施打 徐榛蔚、傅崐萁拜會證嚴法師 18:312022/04/20 政治 彰化縣府員工也確診！農業處上午80多人急快篩 11:172022/04/20 生活 連5天飆千例 前台大醫PO確診海嘯圖：恐怖的還沒來 12:302022/04/20 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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