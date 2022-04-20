東山國小有家長接獲學校通知，指出有某班級導師今天確診。校方已證實此訊息，表示這名班導師今天11點多喉嚨不舒服，經篩檢呈陽性，已通知該班級的學生預防性停止實體授課至4月29日。（摘自我是東山人臉書／張毓翎台南傳真）

台南市東山區東山國小20日傳出一名三年級班導師確診，而學校今天早上8點多舉辦食農專科教室揭牌活動，市長黃偉哲親自出席。校方表示，這名班導師今天11點多喉嚨不舒服，經篩檢呈陽性，已通知該班級的學生預防性停止實體授課至4月29日。

另，今天揭牌的地點與該確診導師班級教室相隔甚遠，且該班師生當時都在教室，與市長黃偉哲沒有接觸。