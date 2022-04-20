華視新聞台在今(20)日晨間新聞以跑馬燈出現「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤訊息，畫面一出，批評聲浪不斷。傳播學者認為，華視搞出這樣的大烏龍，讓人匪夷所思，但也凸顯出電視台的內控還有監理機制出問題，由於茲事體大，呼籲NCC務必表態後續如何懲處。

文化大學廣告系主任鈕則勳表示，華視作為公廣集團一員，也是資深電視台，竟然搞出這樣的大烏龍，讓人匪夷所思，是否內控機制出了問題。

至於新聞發出後，將造成什麼影響？鈕則勳提到，特別現在兩岸關係不佳，相關報導一出，很容易引發民眾恐慌，如今又是數位媒體時代，很多網友習慣瘋傳訊息，也不會查證，即便華視道歉，但觀眾看到的訊息，幾乎都是在網路大量被傳遞之前的畫面，不會注意華視道歉聲明，這也是網路時代的特色。

鈕則勳說，如此態勢發展下去，必定人心惶惶，對民心還有社會衝擊更大，很多人甚至會信以為真，開始整理行李準備走人。

由於事態嚴重，論即善後之道，鈕則勳建議，道歉是一定要做的，但華視一定要說明，未來如何避免相同情況再度發生，華視也必須在最短的時間之內，建立流程，以昭公信，強化監理機制，在最有效率的時程，跟社會大眾說明。

而NCC身為最高主管機關，鈕則勳特別呼籲，不僅一定要出面說明，這到底是不是假新聞，也必須對這起事件做起表態，處罰與否，如何處罰，都必須對外說清楚。

銘傳大學廣電系系主任杜聖聰認為，晨間新聞是電視台人力最緊缺的時段，但發生這起烏龍事件，要做到的是追本溯源，了解內控機制到底哪裡出了問題，為何錯誤的新聞沒有過濾便能夠播送，「不是道歉完就算了」，公廣集團必須編制SOP，對此展開檢討，並將所有環節清楚明白對外交代。